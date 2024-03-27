Очередная коммунальная авария оставила жителей Первоуральска без воды

В Первоуральске произошла очередная коммунальная авария, оставившая горожан без воды. Об этом рассказал глава города Игорь Кабец.

"При прокладке кабеля связи произошло повреждение Нижне-Сергинского водовода. Место повреждения уже выявлено, сейчас все силы и средства направлены на определение характера аварии и ее дальнейшее устранение. Подняты все ремонтные бригады, ситуация находится на моем личном контроле", - написал градоначальник.

По его словам, пока ведутся работы, подача воды на город будет ограничена. В связи с этим к домам будет организован подвоз воды в соответствие с графиком сразу двумя автоцистернами.

"Сейчас на водоводе ведутся сварочные работы, на их завершение потребуется около трех часов. Затем еще три часа уйдет на заполнение водовода водой. По предварительным данным, подача воды в полном объеме будет возобновлена после 00.00", - добавил Кабец.