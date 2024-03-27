В России разработают отечественную игровую приставку

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. В них говорится, в частности, о создании российской игровой консоли.

"Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - говорится в списке, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения – 15 июня 2024 г. Ответственным за это является премьер-министр Михаил Мишустин.