Shot:В Ростове-на-Дону задержаны участники экстремистской ячейки "Алля-Аят"*

В Ростове-на-Дону задержаны участники экстремистской ячейки "Алля-Аят"*, вербовавшие жителей, сообщает SHOT. Отмечается, что они также пропагандировали нетрадиционную медицину.

По данным телеграм-канала, участников группировки задержали в их офисе на улице Тургенева. В их домах провели обыски. Обнаружена экстремистская литература, а также носители информации о нетрадиционном лечении.

Возбуждено дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Ранее ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**. Члены организации распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман в свои ряды. У подозреваемых изъяли "значительное количество" пропагандистских материалов.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

**Запрещенная в России террористическая организация