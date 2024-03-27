Спецдокладчик ООН по правам человека заявила о геноциде палестинцев в секторе Газа

Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных территориях Франческа Альбанезе на заседании совета ООН по правам человека заявила, что есть "разумные основания" полагать, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа, пишет Financial Times. Она отметила, что достигнут "порог, указывающий на совершение преступления геноцида", и призвала к введению эмбарго на поставки оружия Израилю.

При этом постпредство Израиля в ООН отвергло эти обвинения, заявив о соблюдении международного права, а Альбанезе обвинило в "непристойной инверсии реальности".

Тем не менее, FT считает, что доклад Альбанезе привлечет дополнительное внимание теме ведения войны Израилем, поскольку гуманитарный кризис в секторе Газа усугубляется, а число погибших палестинцев растет.

В январе этого года ЮАР обвинила Израиль в геноциде в ходе заседания Международного суда. Суд обязал Израиль соблюдать международное право, но так и не вынес вердикт.

Альбанезе, юрист по правам человека, является одним из ряда независимых экспертов, уполномоченных Советом ООН по правам человека предоставлять анализ по различным темам. Она не является сотрудником ООН и ее доклад не отражает позицию самой ООН.