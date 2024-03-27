В Екатеринбурге стартуют репетиции парада Победы

В Екатеринбурге со следующей недели стартуют репетиции парада Победы. В связи с этим движение по ряду улиц будет ограничено.

По данным мэрии 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07.40 до 09.30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской. В эти же даты с 09.00 до 14.00 транспорт не будет ходить по следующим участкам улично-дорожной сети:

улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной;

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной;

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной;

улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской.

На указанных участках будут временно установлены дорожные знаки. Помимо этого, МБУ "Центр организации движения" также внесет изменения в режим работы светофорных объектов. Водители на личном транспорте смогут проехать по следующим маршрутам:

в первом случае – улица Лучистая – Окружная – Селькоровская;

во втором случае – улица Городская – Предельная – Амундсена.

Горожан просят отнестись с пониманием к процессу подготовки всенародного праздника и заранее планировать свой маршрут.