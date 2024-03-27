В России вырос спрос на антидепрессанты

В России за неполные три месяца с начала года было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на 2,9 млрд руб., пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group. Это рекордный показатель за последние пять лет. Прирост к аналогичному периоду 2023 года составил 45% в деньгах и 33% в натуральном выражении. Правда, в тот же период в 2022 году россияне приобрели 3,3 млрд пачек антидепрессантов.