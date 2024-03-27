В Екатеринбурге изменят маршрут трамвая №1 до Академического

Трамвайный маршрут №1 в Екатеринбурге изменит схему движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о маршруте "Вторчермет – Де Геннина – Академика Парина", следующем до Академического района.

Носят ли изменения временный характер неизвестно. На данный момент было решено исключить из маршрута остановку "Керамическая" в связи с оборудованием конечного остановочного пункта в Академическом. Это значит, что с 1 апреля трамвай будет идти только до остановки "Вторчермет", не заезжая на Керамику.

Напомним, что конечный остановочный пункт в Академическом будет представлять из себя помещение с туалетом и комнатой отдыха для водителей.