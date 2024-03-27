В больнице скончался один из пострадавших в теракте в "Крокусе"

Скончался один из пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, пациент находился в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи сделали все возможное", — приводит РИА Новости слова министра.

Таким образом, число погибших в результате теракта в "Крокусе" увеличилось до 140.

Между тем, Baza пишет, что, по предварительным данным, 95 человек числятся пропавшими без вести после теракта. Списки составлены сотрудниками оперативных служб на основе обращений родственников, уточняет телеграм-канал. В них попали люди, с которыми родные не могут выйти на связь с момента теракта, но которых нет в списках пострадавших и погибших. Некоторые из этих людей погибли, но до сих пор не опознаны.