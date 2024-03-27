Миграционный прирост в 2023 году Россия получила прежде всего за счет Таджикистана

В 2023 году наиболее значительный миграционный прирост, как и в предшествующие два года, Россия получила от Таджикистана. Он составил 82 тыс. человек, или 40% от общего миграционного прироста.

Всего в прошлом году, по предварительным данным Росстата, миграционный прирост составил 204 тыс., или 40% от "естественной" убыли населения. То есть, образно говоря, убывающее население России на 20% замещается таджиками. Миграционный прирост за счет других стран очень незначителен. Так, за счет Казахстана и Армении - по 11 тыс., Молдавии - 9 тыс., Киргизии и Туркмении - по 5 тыс.

Ежегодное число иммигрантов из Таджикистана резко выросло в последние годы с 50-60 тыс. почти до 200 тыс. А миграционный прирост из Таджикистана - в два раза, с 40 тыс. до 80 тыс.

В 2/3 регионов России (57 из 85) зафиксирован положительный миграционный прирост за счет миграционного обмена со странами СНГ. Самый большой он в Уральском федеральном округе - 2,2 мигранта на 1000 населения, что в два раза больше, чем в Центральном ФО. В остальных округах он еще минимум в два раза меньше, а на Дальнем Востоке и вовсе отрицательный. То есть оттуда уезжают даже мигранты.

Что касается внутрироссийской миграции, то россияне переезжают в три макрорегиона: Южный, Центральный и Север-Западный федеральные округа. Самый большой отток населения из Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

В абсолютном выражении наибольший прирост населения за счет миграции получила Московская область (81 тыс.), Москва (41 тыс.), Краснодарский край (33 тыс.), Ленинградская область (23 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (22 тыс.). В остальных регионах миграционный прирост намного меньше.