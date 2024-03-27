Трехлетнего мальчика из Нижнего Тагила госпитализировали после падения из окна

В Нижнем Тагиле трехлетний мальчик выпал из окна первого этажа, сильно ушибив голову. Ребенка госпитализировали в больницу Екатеринбурга для дальнейшей операции.

Инцидент произошел накануне вечером. Его свидетелями стали прохожие, которые сразу же подбежали к ребенку. К этому времени он самостоятельно встал и начал громко плакать. На видео, снятом девушками, видно, что вся голова мальчика в крови.

Девушки стали утешать ребенка, говоря, что мама скоро придет. Сразу после этих слов из окна следом выпрыгнула женщина (предположительно, мать) и взяла того на руки. Под окнами лежала москитная сетка. Очевидцы предполагают, что ребенок мог опереться на нее всем весом, что и привело к падению.

Как рассказал источник паблика "Инцидент Нижний Тагил, мама сразу же вызвала сыну "скорую", которая госпитализировала его в местную ЦГБ №1 с предварительным ЗЧМТ и сотрясением. Однако позднее мальчика отвезли в Екатеринбург для последующей операции. Предварительно, при падении он сломал лобную и височную кости.

В свою очередь полиция уже организовала проверку. В отделе № 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" сообщили, что по предварительным данным, мама мальчика занималась уборкой и не заметила как тот залез на подоконник.