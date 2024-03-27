Экс-замминистра энергетики РФ признали виновным в растрате 272 млн руб. и отпустили в зале суда

Бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова Мещанский районный суд Москвы приговорил к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о многомиллионных хищениях.

Тихонов был освобожден в зале суда, поскольку уже отбыл этот срок в СИЗО во время следствия и суда (он провел в изоляторе три с половиной года, но один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии). Также суд постановил взыскать с экс-чиновника 500 млн руб. штрафа и ущерба.

Тихонову вменили растрату 272 млн руб. и получение взяток в 122 млн руб.

Также суд запретил Тихонову занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 14,5 года, лишил его ордена Почета и ордена Дружбы. Кроме того, суд конфисковал имущество Тихонова, в том числе недвижимость во Франции, и постановил изъять у него 122 млн руб. — сумму, эквивалентную полученным взяткам.

Кроме Тихонова по делу проходили еще шесть фигурантов, в том числе предприниматель из Екатеринбурга Игорь Удинцев. Ему вменялась дача взятки в особо крупном размере. Все они получили условные сроки со штрафами до 80 млн руб.