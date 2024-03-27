Реверсная бизнес-миссия предпринимателей из Казахстана будет работать в Астрахани в апреле

Министерство экономического развития Астраханской области оказывает содействие компаниям в продвижении на внешний рынок по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», которые инициированы президентом России Владимиром Путиным.

15-17 апреля в Астрахани будет работать делегация казахских предпринимателей. Ее участники побывают на астраханских предприятиях и проведут переговоры с местными производителями. Бизнес-миссию организует Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Центр курируется Минэкономразвития региона.

Руководитель Центра Юлия Голубкина сообщила, что цель миссий — развитие экспортной деятельности региональных производителей, организация их выхода на рынок Казахстана. 16 апреля участники иностранной делегации встретятся с представителями астраханских экспортно-ориентированных компаний, 17 апреля байеры из Казахстана побывают на предприятиях региона.

Юлия Голубкина напомнила, что Центр в 2022-2023 годах организовал две реверсных бизнес-миссии из Республик Беларусь и Казахстан. Они стали результативными для астраханских компаний — были заключены ряд экспортных контрактов.

«Мы участвовали в прошлом году в реверсной бизнес-миссии, когда представители республики Беларусь приезжали к нам. Это было очень активное мероприятие. И его формат — комфортный. Потенциальные партнеры сами приезжают для проведения переговоров, сразу видно, есть ли заинтересованность. Это очень хороший вариант поддержки: никаких затрат от предпринимателей», — поделилась заместитель руководителя ООО «АгроТранс» Татьяна Никотина.

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.

Центр действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (Астрахань, улица Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.