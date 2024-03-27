27 Марта 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Благодарственные письма вручил губернатор Астраханской области вручил сотрудникам Росгвардии

В День войск национальной гвардии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил сотрудникам и ветеранам Росгвардии награды.

Только за прошлый год росгвардейцы выполнили свыше 3700 оперативных задач на территории Астраханской области. Взрывотехники астраханского ОМОН обследовали свыше 1,7 тысячи объектов социальной сферы, обезвредили более 200 взрывоопасных предметов.

Сотрудники регионального центра лицензионно-разрешительной работы выполнили порядка шести тысяч проверок условий хранения оружия у граждан, где выявили около тысячи нарушений, изъяли более 500 единиц оружия.

Для обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса отделением государственного контроля Управления проведено около 50 проверок. Региональный отдел вневедомственной охраны сохранил неприкосновенность более шести тысяч объектов и имущества граждан и юридических лиц.

«Сегодня Росгвардия играет ключевую роль в защите национальных интересов страны и безопасности граждан. Надёжно охраняет важнейшие социальные и промышленные объекты, поддерживает общественный порядок», – подчеркнул Игорь Бабушкин. – После начала спецоперации вы в числе первых отправились защищать Родину, подставили своё плечо нашим соотечественникам на Донбассе».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Особую благодарность губернатор выразил ветеранам службы, на опыте которых молодые бойцы учатся истинному патриотизму и верности долгу. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение положительных результатов в служебно-боевой деятельности губернатор вручил сотрудникам Росгвардии благодарственные письма и ценные подарки.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: росгвардия, игорь бабушкин, благодарственные письма, безопасность граждан


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