На входе в ЦПКиО Екатеринбурга усилят меры безопасности после трагедии в "Крокус Сити"

В виду напряженной обстановки среди населения после трагедии в "Крокус Сити", в парке Маяковского в Екатеринбурге решили позаботиться и гостях ЦПКиО и усилить меры безопасности на входах. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"Дорогие гости, парк - спокойный уголок в большом городе, где можно отдохнуть от шума, тревожных мыслей и проблем, которые окружают нас. Чтобы отдых оставался таким же спокойным и безопасным, просим вас с пониманием отнестись к усилению мер безопасности на входах в парк", - говорится в сообщении пресс-службы.

Что именно подразумевает под собой усиление мер безопасности - не объясняется. Но в комментариях уже шутят, что охрана не будет пропускать в парк шум, тревожные мысли и проблемы.