В России за год выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательский институт Hurun опубликовал рейтинг Global Rich List, из которого следует, что в России за прошедший год количество долларовых миллиардеров увеличилось на шесть человек.

"Россия прибавила за год шесть долларовых миллиардеров, несмотря на то, что рубль упал на 21%", — говорится в рейтинге.

Совокупное состояние российских миллиардеров китайские исследователи оценили в $341 млрд, пишет "Коммерсантъ".

Больше всего российских миллиардеров занято в сфере металлургии и добычи полезных ископаемых (17 человек), в энергетике (9 человек), а также в сферах химической промышленности, инвестиций и недвижимости (по 7 человек в каждой отрасли).

Отмечается, что Россия сохранила свою позицию в топ-10 стран с наибольшим числом миллиардеров, занимая седьмое место с общим числом 76 миллиардеров.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года (почти 1 трлн руб. по нынешнему курсу). За весь 2023 год состояние самых богатых россиян увеличилось на $50,012 млрд, или 4,5 трлн рублей по нынешнему курсу, что сопоставимо с дефицитом бюджета РФ за два года - 2023 и 2024.