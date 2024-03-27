Тарифная политика в ЖКХ неэффективна – Счетная палата

Счетная палата России считает неэффективной существующую тарифную политику в ЖКХ, особенно в теплоснабжении и водоснабжении. Аудитор СП Наталья Трунова отметила, что при установке индекса (роста тарифов) на федеральном уровне "ежегодно возрастают расходы региональных бюджетов". Так, в 2023 году общие расходы бюджета на ЖКХ в регионах составили 782 млрд руб., 20% этой суммы пошли ресурсоснабжающим компаниям на компенсацию недополученной выгоды за счет тарифа.

"Очень высокий износ [инфраструктуры] по теплоснабжению и особенно по водоснабжению", - отметила Трунова, выступая в Госдуме. Она приветствовала тот факт, что на ремонт и расширение сетей используются средства в том числе из ФНБ, но призвала использовать эти средства эффективно. "Высокий износ сетей часто связан с тем, что сети просто не обслуживаются", - добавила аудитор.

Также Счетная палата выступает за более адресные субсидии для населения. Сейчас 3 млн домохозяйств получают субсидию на компенсацию тарифов ЖКХ.