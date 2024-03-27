Эльвира Бугай, об отставке которой просили нефтеюганцы, подтвердила свой уход с поста мэра

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай официально объявила о своей отставке, передает корреспондент Накануне.RU.

Она опубликовала обращение к нефтеюганцам, в котором заявила, что отставка - ее личное решение, связанное с семейными обстоятельствами. Исполнять обязанности мэра с 28 марта будет замглавы Наталья Халезова. Дума Нефтеюганска должна в установленные законом сроки принять решение о назначении конкурсных процедур.

"Благодарю всех вас, дорогие жители, членов своей команды за совместную работу, за те результаты, которые мы вместе смогли достичь. Благодарю Губернатора Югры Наталью Владимировну и Правительство автономного округа за доверие и возможность проявить себя. После ухода с должности жить и работать в дальнейшем планирую в Нефтеюганске. Остаюсь на связи с вами", - заявила Эльвира Бугай.

Напомним, что еще в ноябре городской парламент выразил недоверие Эльвире Бугай и обвинил ее в манипуляциях на теме СВО. Чиновницу также исключили из "ЕР", и уже тогда ходили слухи о ее грядущей отставке.

Скандал вспыхнул после того, как в соцсетях появилось обращение нефтеюганских бойцов СВО. Военнослужащие обвинили городских депутатов в том, что они блокируют выплаты участникам СВО. Депутаты же пояснили, что вместе с помощью "на СВО" (27 млн) Бугай пыталась также протащить выделение 11 млн руб. на "красивую иллюминацию", на это депутаты не согласились, и тогда Бугай заблокировала принятые депутатами поправки в бюджет, утвержденные без "праздничных пожеланий".

Были в карьере Эльвиры Бугай и другие скандалы. Так, например, в прошлом году ОНФ признал Нефтеюганск самым мокрым городом и вручил действующему главе подарок - желтое ведро.

В 2022 году жители Нефтеюганска попросили Комарову отправить Бугай в отставку. Губернатор Наталья Комарова ответила, что по закону - инициировать вопрос об отставке главы города, действительно, можно. Однако это самый простой шаг. Глава региона подчеркнула, что в ее ответственности обеспечить работоспособность органов управления на местном уровне и на региональном и "выдворение за штатное расписание того или иного сотрудника, не всегда является адекватной реакцией руководителя".

Губернатор предложила провести опрос населения, чтобы выявить напряженные темы, позже разработать план действий и шаг за шагом устранять их, а не принимать решения на эмоциях.