"Браслеты выживания" для отправки бойцам СВО изготавливают в Центральной городской библиотеке Астрахани

После модернизации Центральной городской библиотеки Астрахани, которая завершилась в рамках нацпроекта «Культура», работа в ней заметно оживилась. Заработали новые клубы, творческие объединения.

Как сообщает министерство культуры Астраханской области, на днях совместно с благотворительным фондом «Созвездие добра» и астраханским Клубом мастеров Центральная городская библиотека провела акцию «Дари тепло». Она проходит уже не в первый раз — проект стартовал в январе этого года.

В рамках акции в библиотеке прошёл урок по изготовлению паракордового браслета для бойцов специальной военной операции. Провела его хенд-мейд мастер Алёна Петрова.

Изделие расплетается за секунды, и в руках бойца оказывается крепкая верёвка длиной около 5 метров, которую можно использовать для различных целей. Внутренние жилы паракорда также применяются как особо прочные нити. Эти браслеты очень востребованы у военных.

Собралось много желающих изготовить такое полезное для бойцов приспособление. Оказалось это совсем не сложно, ведь схемы достаточно простые. Также участники акции обсудили, как в разных войсках используются «браслеты выживания».

Все изделия, изготовленные на мастер-классе, отправились бойцам СВО. Подобные уроки будут проводить и в дальнейшем.