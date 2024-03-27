Освободился Кологривый

Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске.

Наказание актер из "Слова пацана" отбывал в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, уточняет РИА Новости.

Напомним, звезда сериала "Слово пацана" устроил дебош в ресторане Новосибирска. Он подошел к сотруднице заведения, когда та закрывала смену, улегся к ней на колени и стал приставать. Когда девушка оказала сопротивление, актер укусил ее за ногу. После этого он попытался устроить драку с сотрудниками. Сам Кологривый в суде сообщил, что извинился перед покусанной официанткой.