Счетная палата за год выявила нарушений на 2,1 триллиона рублей

Счетная палата России в 2023 году выявила нарушений на 2,1 трлн руб., сообщила врио руководителя ведомства Галина Изотова, выступая с отчетом в Госдуме.

По ее словам, в казну было возвращено 26 млрд руб. Суммы нарушений растут, поскольку растут и государственные расходы, поясняет главный аудитор. А еще в зоне ответственности СП оказались новые объекты. Например, в связи с СВО проведено более 400 проверок. Проверяли все: от законов и правительственных распоряжений до исполнения гособоронзаказа.

Изотова сообщила, что было возбуждено 132 административных дела, 126 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. При этом возбуждено всего 18 уголовных дел, хотя речь идет о миллиардных нарушениях.

По словам Изотовой, нарушения можно найти почти везде. Взять хотя бы импортозамещение: "проверка выявила, что отечественной иногда называется продукция, в которой доля иностранного сырья и комплектующих составляют до 90%".