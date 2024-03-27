СК обвинил мужа экс-главы "Новой Голландии" в оправдании терроризма

СК предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мужу экс-директора общественного пространства "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской Николаю Конашенку.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Петербургу.

По версии следствия, Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в "Крокус Сити Холле".

Накануне сообщалось, что полиция задержала в аэропорту Пулково 41-летнего мужчину, он собирался вылететь из страны.

Гендиректор городского общественного пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост из-за комментариев супруга в соцсетях о теракте. Она заявила, что осуждает слова мужа и не имеет к ним отношения. В пресс-службе самого пространства отметили, что он не имел никакого отношения к "Новой Голландии".