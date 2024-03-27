Из Екатеринбурга планируют открыть прямые рейсы в Аланью

Уже в скором времени из Екатеринбурга могут стартовать прямые рейсы до Аланьи (Турция). Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург – Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться – добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям, в том числе мы рассматриваем и это будет предметом переговоров – рейсы из Екатеринбурга в Аланью", – рассказал Мальцев.

Говоря о коллеге, глава УАТ имел в виду помощника президента "Ассоциации Туристических Операторов Аланьи" Шукру Жимрина. Мальцев заверил, что уральские жители проявляют повышенный интерес к странам Центральной Азии, а потому будут рады новым направлениям.

Также ожидается открытие прямого авиасообщения в Таиланд, Вьетнам и Китай.