27 Марта 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников: «Движение первых» уже объединяет около 33 тысяч подростков и молодых людей Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Новосибирской области. Заседание совета прошло 27 марта в Правительстве региона.

«Благодарю всех за большую работу, проделанную в прошлом году. Сделано очень много, но главным результатом я бы назвал то, что молодая ещё организация состоялась на территории Новосибирской области, нашла своё место, стала узнаваемой, доказала свою востребованность и эффективность. «Движение первых» уже объединяет около 33 тысяч подростков и молодых людей из школ, вузов, колледжей, молодёжных центров. Они пробуют себя в самых разных сферах, различных направлениях: это волонтёрство и добровольчество, патриотические акции, социальные, культурные, спортивные проекты, грантовые конкурсы. Участники «Движения Первых», вместе со своими родителями, активно вовлечены в реализацию проектов Года семьи.
Не менее значимая задача, которую мы сегодня реализуем вместе, это формирование единого подхода к воспитательной работе во всей системе образования, независимо от уровня, направления, подведомственности учреждения. Здесь «Движению первых» принадлежит ключевая роль. Вы не просто помощники своих старших товарищей, специалистов по этому направлению, вы соавторы многих идей, проектов, методик», – отметил глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Заместитель председателя правления – руководитель аппарата Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров поблагодарил Губернатора и команду Правительства региона за конструктивное взаимодействие, отметив, что «Движение Первых» в Новосибирской области равномерно развивается на всех уровнях, начиная от первичного отделения.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, на сегодняшний день в регионе открыто 35 местных и более тысячи первичных отделений «Движения Первых». Деятельность Движения находит отклик у большого числа детей и молодежи, что хорошо видно по количеству участников проектов и мероприятий разного уровня. За 2023 год под эгидой «Движения Первых» проведено 90 региональных и 50 муниципальных мероприятий, участниками которых стали более 50 тысяч человек.

Детским оздоровительным лагерем, на базе которого реализуются программы «Движения Первых», определен образовательный парк им. О. Кошевого. За период с января по декабрь 2023 года при поддержке министерства образования и министерства труда и социального развития на базе Образовательного парка имени О. Кошевого было организовано и проведено 9 профильных смен с общим охватом более 1000 детей и 300 наставников. Еще 5 профильных смен регионального отделения с охватом в 600 участников прошли на базе других организаций отдыха детей и их оздоровления. Помимо этого, на территории региона проведено 20 районных и межрайонных профильных смен «Движения Первых».

(2024)|Фото: nso.ru

Важной задачей Движения является развитие сети первичных отделений через организации, которые не относятся к системе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также разработка моделей деятельности «Движения Первых» с учетом особенностей этих организаций.

Теги: движение первых, андрей травников, волонтерство, добровольчество, первичные отделения


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