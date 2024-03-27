Патриарх Кирилл связал теракт в "Крокусе" и религиозную борьбу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде Всемирного Русского народного собора сообщил, что глядя на события в "Крокус сити холле", становится понятно, что против России пытались разыграть религиозный и национальный фактор.

"Как тогда (во время агрессии НАТО в Югославии), так и сейчас, разыгрываются сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора", - цитирует РИА Новости патриарха.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокус Сити Холле".

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - отметил Бортников.

Кроме того, глава ФСБ не исключил, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Британия: "Думаем, что это так".

"Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация", - уточнил он.

По словам Бортникова, теракт в "Крокусе" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России. Директор ФСБ уточнил, что заказчик теракта пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей.