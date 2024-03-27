На складе Wildberries в Электростали проходит рейд: силовики ищут нелегалов

Масштабный рейд Росгвардии и полиции проходит на складе Wildberries в подмосковной Электростали, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, среди сотрудников маркетплейса ищут нелегалов, у них проверяют наличие трудовых патентов, разрешение на ВНЖ и наличие военных билетов. Как минимум 5тысяч сотрудников склада Wildberries попали под полицейскую проверку. По информации Mash, 15 человек задержано.

Источник Shot сообщил, что проверки всех крупных складов и сортировочных центров Wildberries в Подмосковье будут проведены в ближайшее время. Кроме силовиков в рейдах участвуют сотрудники военкоматов, выявляют уклонистов.

Ранее сообщалось, что Госдума собирается провести в закрытом режиме совещание по вопросам ужесточения миграционной политики и мер безопасности. Поводом стал теракт в "Крокус Сити Холле". Народные избранники хотят обсудить ужесточение мер предосторожности и защиты от различных угроз, переподготовку сотрудников ЧОПов и обучение их базовым навыкам противодействия вторжению террористов.

Также депутаты подумывают над ревизией данных по всем иностранцам. Те, у кого истек срок пребывания на территории России, могут быть оперативно депортированы. Также рассматривается возможность проверки всех, кому выдали паспорт за последние пять лет.