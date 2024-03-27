Первая группа из 222 детей из Белгородской области сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут

Первая группа из 222 детей из Белгородской области сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

С просьбой принять детей обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Родители доверили нам своих детей. По пути дети сделают остановку в Москве, где посетят выставку "Россия", познакомятся со стендом Югры. У нас для них подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программы. По моему поручению для наших гостей организована смена в образовательном центре "Сибириус", — сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале.

Готовность принять детей из Белгородской области выразили и другие регионы, среди которых Пензенская, Тамбовская, Калужская, Астраханская, Самарская, Московская, Липецкая, Тульская, Нижегородская и Тверская области, а также в Краснодарский край, Республика Коми, Дагестан.