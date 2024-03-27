Российские ПДД признали морально устаревшими

Правила дорожного движения хорошо бы переписать "с чистого листа", предварительно хорошенько продумав формулировки и предусмотрев появление самых разных технических новинок, считают в Общественной палате России. Там подготовили некоторые правки, которые будут переданы в правительство и администрацию президента, но в целом понимают, что процесс будет не быстрым.

Зампредседателя комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что мечтает о том дне, когда из текста ПДД уйдет казенно-канцелярная формулировка "Утверждены Постановлением Совета Министров".

"Текст должен быть простым, логичным, интуитивно понятным – как и сами правила. Сейчас текст ПДД сложен для восприятия. Не случайно только 35% курсантов автошкол в 2022 году теорию сдавали с первого раза – это по данным ГИБДД", - отметил Холодов на круглом столе в ОП, посвященном выработке новых правил.

Он отметил, что правки вносились в ПДД десятки раз, в последний раз – в прошлом году, при этом из редакции в редакцию "тянутся ошибки". Например, так было с круговым движением, правила которого переделывали несколько раз подряд, чем хорошенько запутали автолюбителей.

Владимир Коробчак, член Российского общества автомобилистов, от лица "сообщества автошкол" также посетовал и на экзаменационные билеты: они часто также сформулированы непонятно и быстро устаревают. "Билеты будут нормальные, когда ПДД будут качественные и оптимальные по содержанию", - полагает автоэксперт.

Также участники обсуждения согласились, что составленные в нулевые и даже десятые годы правила уже морально устарели. В 2010-м никто не предусматривал электросамокаты, а в начале нулевых никто и не мечтал о смартфонах. Что уж говорить о беспилотниках-доставщиках, которые сейчас катаются по Москве – их до сих пор нет в других городах, но это – уже только вопрос времени.

"Формулировка про телефон морально устарела. Но она писалась, когда телефоны были кнопочные, смартфонов не было, речь шла только о том, что по телефону человек мог только разговаривать. Можно было бы предложить сразу израильский вариант – просто в руке во время движения запрещено держать телефон. Но тогда мы накладываем ограничения на множество устройств, например, рации", - приводит Холодов пример противоречия из ПДД, действующих прямо сейчас.