МК: Адвокатам фигурантов дела о теракте в "Крокусе" угрожают отрезать уши

Адвокатам по назначению, которые защищают обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", поступают угрозы. Об этом в колонке для "Московского комсомольца" написала член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, от них требуют отказаться от участия в процессе, грозя "отрезать уши" и расправиться с их семьями. При этом, по словам Меркачевой, адвокат практически не имеет возможности выйти из дела, не рискуя потерять свой адвокатский статус.

Ранее Сети появилось видео, на котором одному из подозреваемых после задержания отрезают часть уха.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных, даже если речь идет о подозреваемых в терроризме. Такое заявление она сделала на фоне слухов о применении силы по отношению к подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".