Депутат предложил закрыть нехватку учителей выпускниками непедагогических вузов

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин считает, что огромную нехватку учителей в школах можно закрыть, если разрешить студентам непедагогических вузов параллельно получать и педагогическую специальность, которая позволит им работать в школе.

Он признает, что педагогическая общественность бьет тревогу: учителей в школах не хватает, и проблема только усугубляется. Так, на встрече с ректором ННГУ Олегом Трофимовым и министром образования области Михаилом Пучковым он спросил, можно ли закрыть нехватку учителей, если даже все выпускники Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина пойдут работать по специальности. И ему ответили четко: нет.

Что же делать? Нужно пустить в школу выпускников других вузов, которые хотели бы попробовать себя в педагогической профессии. Например, Антон Макаренко сначала закончил железнодорожное училище, а потом раскрылся как гениальный педагог.

В итоге идею вынесут на Совет ректоров. Возможно, в вузах появится новый образовательный модуль для всех желающих, сообщил Люлин. Нужно просто поддерживать тех, кто готов работать в школе, считает он.

Показательно, что об огромной нехватке учителей говорят все в стране, кроме... Минпросвещения, где называют смешные цифры по дефициту педагогов. Так, осенью министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что не хватает 30 тыс. учителей, хотя годом ранее говорил о "максимальной укомплектованности кадрами". При этом вице-премьер Татьяна Голикова называла цифру 11 тыс. Однако, по данным ОНФ, дефицит до 300 тыс. человек. Если учесть, что в школах чуть более миллиона учителей и они работают в среднем намного больше, чем на ставку, то при нормальной нагрузке не хватает практически половины учителей. Главные причины - нищенские зарплаты и огромная бюрократическая нагрузка. В результате учителя массового уходят из школ, а молодые идут очень неохотно и долго там не задерживаются. По данным "Родной школы", 57% школьных учителей - предпенсионного и пенсионного возраста.