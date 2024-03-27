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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сына участника СВО все же накажут за возложение цветов к "Черному тюльпану" в Екатеринбурге

Сына мобилизованного на СВО екатеринбуржца решили наказать за возложение цветов к "Черному тюльпану" в рамках несанкционированной акции. Ранее 19-летнего парня отпустили, не став арестовывать или выписывать штраф, как другим участникам.

Напомним, акцию на 10 февраля анонсировало движение жен мобилизованных "Путь домой". Согласно задумке, жены мобилизованных должны были прийти к памятнику "Черный тюльпан" и возложить цветы, будучи в белых платках или шапках.

Во время акции в Екатеринбурге были задержаны пять человек, на четверых составили протоколы. Организатора Альберта Якупова сразу же арестовали на 8 суток, а трех девушек оштрафовали на 15 тыс. рублей. Тогда 19-лтнего студента Ивана Букина отпустили, так как его отец был мобилизован, однако сегодня сотрудники ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев и Варвара Хайруллина пришли в вуз, где учится парень и вручили ему повестку в ОАИЗ, где будет составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщают "Вечерние ведомости".

Отметим, что девушек, среди которых нет жен мобилизованных, оштрафовали еще месяц назад.

Теги: СВО, Черный тюльпан, Екатеринбург, акция


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