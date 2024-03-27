Медведчук: Запад ждет от Папы Франциска "крестовый поход против России"

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", считает, что миротворческая позиция Папы Римского Франциска по украинскому конфликту вызвала негодование Запада, который ждет от Ватикана не призывов к переговорам, а "нового крестового похода против России".

"Франциск макнул коллективный Запад, военная промышленность которого наживается на украинском конфликте, фактически, зарабатывает на крови. Эту правду не смогли простить даже Папе Римскому, и началась кампания по его дискредитации", - цитирует ТАСС Медведчука.

Напомним, ранее Франциск составил план мирного урегулирования на Украине. Документ содержит призыв к справедливому инклюзивному миру для всех сторон, ориентацию на переговоры и отказ от вооружения сторон конфликта посторонними странами.

"Мирная миссия" Ватикана, о которой ранее рассказал Папа Римский Франциск, входит в комплекс усилий Святого престола по посредничеству для приближения урегулирования украинского конфликта. Речь может идти о "миссии представителей понтифика в обе столицы – Москву и Киев". Это могут быть представители курии или дипломаты, предположил он, напомнив, что Франциск отмечал, что данная инициатива "пока не публична". Также выяснилось, что Святой престол и лично Папа Римский всегда выражали готовность к посредничеству, а понтифик заявлял, что готов поехать в обе столицы.