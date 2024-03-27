Bloomberg: Угрозы Макрона отправить войска на Украину возмутили американских чиновников

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не исключает отправки войск на Украину, вызвали гнев американских официальных лиц. Об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится, что Макрон пытается сделать себя главным во внешней политике ЕС. Но не все с этим согласны. По словам высокопоставленного чиновника, его слова разозлили официальных лиц США, которые в частном порядке говорят, что опасаются столкновения с Россией.

Макрону же нужно выиграть выборы в Европарламент в июне, в то время как в Африке его преследуют неудачи. Он пытается убедить страны Сахельского региона в необходимости присутствия там Франции. А в Европе он упустил возможность захватить европейское лидерство после начала СВО, говорит Райм Момтаз, исследователь Международного института стратегических исследований в Париже. При этом издание отмечает, что военные многих западных стран давно находятся на Украине.

Многие эксперты в России считают воинственные заявления Макрона по Украине попыткой вернуть себе влияние в странах Западной Африки, чтобы Россия "разменяла" их Франции на Украину.



