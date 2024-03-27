В Прикамье произошел пожар в мужском монастыре

В Соликамске произошел пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 27 марта, в 12.43. На место вызова были направлены 33 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России - 26 человек личного состава и шесть единиц техники. По данным ведомства, пожар произошел в подсобном помещении. На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли подсобного помещения. В 12.48 пожар был локализован. В 11.07 - ликвидирован.

Площадь пожара составила 150 "квадратов". Погибших и травмированных нет.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.