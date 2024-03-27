В Екатеринбурге переносят международную туристическую выставку "ЛЕТО-2024" после событий в "Крокус Сити"

Международную туристическую выставку "ЛЕТО-2024" в Екатеринбурге было решено перенести из соображений антитеррористический безопасности. Об этом сообщает Уральская ассоциация туризма.

Выставка должна была пройти в ЦМТЕ (Центр международной торговли Екатеринбург) 29-30 марта, однако 23 марта власти Свердловской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 13 мая. В связи с этим Управляющая компания "Панорама" направила официальное письмо организаторам "ЛЕТО-2024" с просьбой отменить или перенести мероприятие.

В связи с этим, организаторы приняли решение перенести выставку на более поздний срок - о новой дате будет сообщено позднее. Однако деловые мероприятия все же пройдут, но 29 марта с 1.30 до 18.00 и на площадке творческого кластера "Домна".

"Все ранее достигнутые договоренности по площади, месторасположению и условиям участия в выставке ЛЕТО-2024 остаются действительны. Участникам выставки будут предоставлены дополнительные возможности. От лица организаторов выставки приносим извинения за возможные неудобства связанные с переносом даты, по независящим от нас обстоятельствам", - добавили организаторы.