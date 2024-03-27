Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе"

США загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в "Крокус Сити Холле" якобы был совершен ИГ*, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что Соединенные Штаты слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. "Я по-другому это квалифицировать не могу, это улика сама по себе", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ* к теракту.

Захарова призвала США предоставить доказательства своей версии.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле".

По словам главы государства, в России видят, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что "киевского следа в московском теракте якобы нет" и что его совершили члены ИГИЛ*. "Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — указал Путин.

* запрещенная в РФ террористическая организация