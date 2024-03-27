Правительство хочет запустить беспилотные грузовики на трассах М-12 и М-4

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос расширения маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 "Восток" и М-4 "Дон". Возможные решения ведомство должно представить до 31 мая.

Сейчас грузовые беспилотники ездят по платной трассе М-11 "Нева" – в поручении также предусмотрено выделение дополнительных денег "на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств" на этой дороге.