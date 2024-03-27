27 Марта 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тобольске стартовали съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"

В Тобольске стартовали съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Основной локацией по сюжету станет именно Тобольск. Зрители увидят, как здесь был обустроен быт царской семьи, отметил генеральный продюсер киноленты Олег Урушев.

Ранее директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер во время пресс-конференции "Культурный Год семьи в Тюменской области" рассказала, что съемки будут проводиться в нескольких локациях, в том числе в музее семьи императора Николая II, на пристани, других местах. Также будет использоваться тематический парк "Тобол".

Съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"(2024)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"(2024)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Режиссер фильма - Василий Чигинский, продюсер – Олег Урушев. В основу сюжета полнометражной историко-драматической картины "Романовы: преданность и предательство" легла одноименная книга Сергея Козлова.

В главных ролях — Виталий Кищенко, Ксения Кутепова. Кроме того, в съемках примут участие артисты Тобольского драматического театра и театров Тюмени.

Съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"(2024)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Съемки фильма "Романовы: Преданность и предательство"(2024)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Дал старт началу съемок, разбив символическую тарелку, режиссер фильма Василий Чигинский. В церемонии запуска нового кинопроекта принял участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Добавим, что всего в Год семьи в Тюменской области запланировано провести более 500 культурных событий. Это будут музыкальные, этнокультурные фестивали, мероприятия в библиотеках, музеях для жителей региона разного возраста с максимальной вовлеченностью всех членов семьи.

Теги: съемки, фильм, Романовы, Преданность и предательство


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