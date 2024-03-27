27 Марта 2024
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Образование Новосибирская область
Фото: nso.ru

Темы высокие, планы напряженные: 22 новых объекта образования построят в Новосибирской области в ближайшие три года

На стадии проектирования и строительства в Новосибирской области находится 22 объекта образования – школы и детские сады, первые объекты будут сданы уже в 2024 году. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков в ходе проверки стройплощадки школы в Дзержинском районе Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, министр посетил стройплощадку на месте прежней 57-й школы по ул. Авиастроителей – здесь завершается строительство 4-этажного нового корпуса площадью более 18 тысяч кв.м., в котором смогут учиться в два раза больше детей, чем раньше, и оценил темпы реконструкции объекта. Алексей Колмаков отметил, что создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования сегодня одно из приоритетных направлений работы Правительства Новосибирской области. Для этого в регионе реализуется целый ряд областных программ, привлекаются федеральные средства в рамках национальных проектов.

«Сегодня по строительной программе в работе в разных стадиях – проектирование и строительство – находится 22 объекта образования, из них шесть объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Школа по ул. Авиастроителей в Новосибирске – один из этих объектов, сдачи которого с нетерпением ждут и педагоги, и ученики школы № 57. Пока ребятишкам приходится получать образование в близлежащих школах № 36 и № 153 Дзержинского района. В данный момент строители уже приступили к внутренней отделке помещений – стяжке пола и штукатурке стен, электро-монтажным работам, оборудованию вентиляции, установке радиаторов. По контракту ввод школы в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года, однако строители набрали очень высокий темп работ, и делают всё возможное, чтобы школа открыла двери для учеников уже раньше», – отметил Алексей Колмаков.

(2024)|Фото: nso.ru

Проект реконструкции школы по ул. Авиастроителей предусматривает полный демонтаж старого здания, построенного в 1939 году. На его месте строится новое здание Н-образной формы, рассчитанное на 825 учащихся – это в два раза больше, чем обучалось в старом здании. Конфигурация нового здания будет совершенно отличаться от старого. В связи с особенностями территории разработан индивидуальный проект школы, в здании два крыла, соединенные между собой. По проекту в новой школе будут обустроены обеденный и актовый залы вместимостью более 400 человек, два спортивных зала, зал хореографии, музей, библиотека, студия телевидения и звукозаписи. Территорию школы также благоустроят, здесь появятся поле для игры в мини-футбол, спортивные площадки, будут установлены малые архитектурные формы.

(2024)|Фото: nso.ru

Заместитель директора школы № 57 Наталья Безнощенко отметила, что коллектив учреждения и ученики очень ждут сдачи школы, ведь в новом здании будет больше пространства, появятся отдельные помещения для студий робототехники, рисования песком, телестудии.

(2024)|Фото: nso.ru

Строительство школы осуществляется в рамках Государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона.

Теги: объекты образования, школы, строительство социальных объектов


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