27 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге перенесли стихийный мемориал жертвам "Крокус Сити" с площади в местный собор

Стихийный мемориал на Площади 1905 года в Екатеринбурге, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити", перенесли на территорию Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга. Об этом Екатеринбургскую епархию попросила горадминистрация. Свои молитвы жители и гости города могут вознести как на мемориале, так и во всех православных храмах, вплоть до 40-го дня с момента трагедии.

"Заупокойные службы будут совершаться на территории храма каждый день после утреннего богослужения (ориентировочно, в 10 утра), а также в течение дня дежурным священником, — рассказал старший священник храма иерей Павел Кононенко. — Молитва о живых и об усопших сегодня особенно важна для этих людей. Это наше ходатайство о них перед Господом. И возможность для каждого из нас свою человеческую боль перенести в молитвенное пространство".

Сотрудники муниципальной службы и добровольцы бережно перенесли все цветы, игрушки и лампады из центра в собор, после чего отец Павел совершил литию по убиенным.

"Очень хочется, чтобы сострадание и сочувствие, милосердие к ближнему никогда не заканчивалось, не истончалось в наших с вами сердцах. Поэтому иногда человеческая боль имеет вполне конкретные материальные образы. Сегодня мы видим здесь цветы, игрушки, это вполне конкретные материальные вещи, которые говорят о той человеческой боли, о том сострадании, которые люди испытывают по отношению к тем, кто пострадал в этой трагедии. Очень важно перенести эту человеческую боль в пространство молитвы. Важно для живых, об исцелении и укреплении которых мы молимся. Важно и для мертвых, перешедших в мир иной", — сказал иерей Илия Александров.

Напомним, по благословению Святейшего Патриарха и по велению сердца во всех храмах Екатеринбургской митрополии ежедневно совершается молитва о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле".

Вчера вечером спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров. Пострадавших под завалами нет.

Отметим, что МЧС опубликовали обновленный список погибших. В нем значится 120 человек. Всего же, по последним официальным данным, жертвами теракта стали 139 человек. Опознание тел продолжается с помощью тестов ДНК.

Теги: Крокус, Екатеринбург, мемориал, собор


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