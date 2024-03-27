На Украине осуждены уже 23 священника

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что на сегодняшний день приговор получили уже 23 священнослужителя. В основном им дают срок за "госизмену" и "разжигание", то есть активное отстаивание канонического учения Церкви и неприятие украинского нацизма. Также духовенству объявлено 37 подозрений в рамках более чем 80 уголовных дел.

Адвокат протоиерей Никита Чекман отмечает, что режим судит только канонических священников, в то время как со сторон раскольников звучат многочисленные оскорбления, голословные обвинения, угрозы и призывы к расправе. Но "лингвистической экспертизе" подвергаются только высказывания священников, которая быстро находит в них "разжигание". При этом используется политическая демагогия, например что раскольники являются "атрибутом государственности" и сказать что-то против них значит выступить против украинского режима.

"За любую критику ПЦУ человек автоматически обвиняется по всем статьям. Сначала это была 161 ст. УК [о разжигании межконфессиональной розни и оскорблении чувств верующих], а теперь уже и государственную измену всем вменяют", - подытожил адвокат.

Недавно патриарх Сербский Порфирий заявил о преследовании Церкви на Украине, которому хотят придать легитимность посредством принятия драконовских законов. Об этом говорят и другие предстоятели поместных православных церквей.

Накануне глава международной правозащитной компании Amsterdam & Partners LLP, американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам заявил, что продолжит свое дело и пусть украинские политики не возмущаются. Они должны понимать, что не смогут молча разрушать 1000-летнюю Церковь.