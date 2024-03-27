27 Марта 2024
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Кировская область определит подрядчика на строительство моста через реку Чепцу по конкурсу

Проект строительства мостового перехода через Чепцу на автомобильной дороге Кирово-Чепецк — Слободской включен в перечень поручений Президента России и будет реализован с софинансированием из федерального бюджета. Решение об этом принято по итогам встреч губернатора Кировской области Александра Соколова с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой государства Владимиром Путиным.

Сегодня на сайте госзакупок размещен конкурс на строительство моста через реку Чепцу. Работы планируется начать уже в этом году, сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.

Будущий капитальный мостовой переход станет одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры региона и войдет в Единую опорную транспортную сеть РФ.

Для Кировской области строительство моста имеет стратегическое значение, поскольку решит целый ряд задач.

"Вместе с вводом моста Кирово-Чепецк получит выход автомобильную связь с городами Слободской и Киров, это решит проблемы транспортной доступности и для людей, и для предприятий", — подчеркивает Александр Соколов.

александр соколов, совещание(2024)|Фото: kirovreg.ru

Капитальная переправа свяжет основную часть Кирово-Чепецка с микрорайоном Каринторф. А дорога, на которой будет расположен мост, в дальнейшем обеспечит выезд к городу Слободскому и станет частью объездной трассы города Кирова. Ввод такой трассы позволит перераспределить транспортные потоки, минуя улицы Кирова, — и оптимизировать транзитный трафик в областном центре. Наконец, существенно сократится расстояние проезда в направлении Казань — Малмыж — Слободской — Пермь.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, после ввода моста в эксплуатацию планируется запустить два постоянных автобусных маршрута: межмуниципальный Кирово-Чепецк — Слободской и межрегиональный Казань — Пермь.

Добавим, что протяженность моста составит 318 метров, вместе с подходами — около 3 км. Цена контракта — 3,1 млрд рублей.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Согласно условиям контракта подрядчик, победивший в тендере, должен приступить к работам не позднее 1 июня 2024 года. Срок окончания строительства — до 1 сентября 2027 года.

Теги: президент, михаил мишустин, александр соколов, киров, мост,


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