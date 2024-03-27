На Ямале осуждены бывшие заместители главы Надымского района

На Ямале осуждены бывшие чиновники, заместители главы Надымского района Виталий Имкин и Семен Свидлов.

Как сообщили Накануне.RU в суде, Имкин получил четыре года колонии общего режима, а Свидлов – три года колонии общего режима. Также им запретили занимать государственные должности. Приговор может быть обжалован.

Бывших чиновников обвиняли в присвоении средств при реконструкции бульвара Стрижкова в 2019 г.

По версии следствия, Имкин и Свидлов похитили около 35 млн руб., организовав подписание недостоверных актов выполненных работ. Общая сумма контракта по благоустройству - 111 млн руб. Благодаря поддельным актам, подрядчик получил средства за те работы, которые не выполнил.

Похищенные деньги были растрачены в пользу компании "Экспертгрупп".

По делу также были осуждены руководитель управления капитального строительства Аркадий Михайлюк. Осужденный знал, что работы по благоустройству выполнены не в полном объеме. Его приговорили к трем годам условно. Еще один фигурант руководитель "Экспертгрупп" Ирина Гукова получила два года колонии общего режима в 2022 году. Позже место отбывания приговора изменено на колонию-поселение.