В России могут ввести лицензирование книжных издательств

В России могут вернуться к лицензированию книжных издательств. С такой идеей выступает МВД.

Вопрос о лицензировании книжного рынка уже поднимался в Минцифры после обращения МВД, и в середине марта министерство предложило Российскому книжному союзу (РКС) сформулировать позицию отрасли по введению такого механизма, пишут "Ведомости". Лицензирование обсуждали и в Госдуме, в разговоре поучаствовали представители комитета по культуре.

Механизм лицензирования, кто именно будет выдавать книжным издательствам лицензии, а также критерии для их отзыва пока не обсуждали. Большинство участников рынка выступают против лицензирования.