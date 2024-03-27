27 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Суд сократил срок ареста студента из Йемена, облапавшего школьницу из Екатеринбурга

Свердловский областной суд сократил срок содержания под арестом студента-стоматолога из Йемена, обвиняемого в домогательствах к жительницам Екатеринбурга.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Каиду Рами Салех Яхья до 6 июля включительно, однако сторона защиты обратилась в вышестоящие инстанции для обжалования решения. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, под арестом обвиняемый пробудет до 17 апреля включительно.

Напомним, изначально на неизвестного извращенца пожаловалась 16-летняя школьница. Девушка рассказала в социальных сетях, как 25 сентября, когда она возвращалась домой с занятий, к ней подбежал парень и схватил за ягодицы. Школьница успела снять инцидент на видео и выложила в соцсети. Это и помогло найти нападавшего, которым оказался студент-стоматолог, проживающий в Екатеринбурге уже 1,5 года.

После распространения новости об инциденте и фото нападавшего, его опознали и другие екатеринбурженки. По их словам, парень также подбегал к ним на улице и даже заходил с ними в подъезд, после чего начинал "лапать". Они добавили, что студента даже не смущали их дети, с которыми те гуляли.

Каид Рами Салех Яхья обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней", за что ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Теги: Йемен, студент, стоматолог, извращенец, Екатеринбург


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