В ЕС удержат доходы от замороженных российских активов на сумму 5 млрд евро

Евросоюз решил удержать 5 миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами, сообщает Politico.

Как говорится в публикации газеты, это буфер, который позволит оплатить "текущие и потенциальные иски в России и где-либо еще".

Отмечается, что Euroclear также может воспользоваться 10% доходов, полученных после 15 февраля 2024 года, для обеспечения дальнейших гарантий. В крайнем случае система может попросить ЕС предоставить ей дополнительные средства, пишет РИА Новости.

За границей заморожены резервы России в сумме 300 млрд долларов. Около 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Как сообщалось, власти Евросоюза намерены ускорить получение Украиной процентов, накопленных с замороженных российских активов. Как пишет Financial Times, речь может идти о сумме до 3 млрд евро – в зависимости от уровня процентов по замороженным счетам Банка России. Однако для передачи средств Брюсселю еще нужно согласовать и сумму, и возможные юридические и политические последствия с властями стран, входящих в ЕС. На прошлой неделе лидеры стран Евросоюза на прошедшем саммите не приняли решение о передаче Украине российских замороженных активов.