В Тюмени пассажир порезал таксиста и разбил его машину

В Тюмени осужден ранее судимый пассажир такси ранивший водителя ножом, угнавший и разбивший его автомобиль, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Его приговорили к пяти годам лишения свободы колонии-поселении и взыскали с него 192 тыс. 510 руб. в качестве взыскания расходов на ремонт угнанного автомобиля.

Преступление было совершено 3 июня прошлого года, около 04.00. Мужчина на автомобиле "Шевроле Клан Эпика", принадлежащем его матери, привез пьяного пассажира к дачному дому в СНТ "Надежда-3". Мужчина отказался выходить из салона и потребовал, чтобы водитель отвез его в село Успенка. Таксист предложил оплатить прежнюю поездку, однако выяснилось, что у пассажира нет денег.

Мужчины поссорились. После словесной перебранки пассажир достал нож и трижды ударил таксиста, порезав ему ухо, грудь и левую руку. Таксист сбежал из салона, бросив заведенную машину и укрылся в ближайшем дачном доме, которому вызвали "скорую". Пассажир перебрался на переднее сиденье и угнал автомобиль.

Таксист позвонил своим друзьям, которые по дороге к нему увидели на обочине угнанный автомобиль уже с разбитым крылом и задним бампером. Из-под капота шел дым. Пьяный угонщик не справился с управлением и несколько раз врезался в препятствия. Мужчины передали угонщика вызванному полицейскому наряду.