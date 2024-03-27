Активист написал на Пугачеву жалобу в Генпрокуратуру – чтобы ее признали иноагентом

Активист Виталий Бородин написал в Генпрокуратуру обращение, в котором просит признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иноагентом, об этом сообщает RT.

Бородин называет это "началом процедуры признания" Пугачевой иноагентом, однако пока этот его запрос ничем не отличается от других, которые он писал на многих известных людей (неизвестно, какая часть таких заявлений была удовлетворена).

Бородин утверждает, что Генпрокуратура направила его запрос в Минюст, который и выносит решения о признании человека или организации иноагентом.

Между тем, это не первое подобное обращение. Ранее активисты "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" уже просили генпрокурора России Игоря Краснова признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву. В ФПБК обратили внимание главы ведомства на обращение Пугачевой к Стасу Михайлову. Певица в нем заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".