На бывшее руководство ОДО не будут заводить уголовное дело после БДСМ-вечеринки

27 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На бывшее руководство ОДО не будут заводить уголовное дело после БДСМ-вечеринки

В отношении бывшего руководства окружного Дома офицеров в Екатеринбурге не станут возбуждать уголовное дело после проведения БДСМ-вечеринки. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, опубликовав ответ прокуратуры по Свердловской области.

"Военным следственным отделом СК России по Екатеринбургскому гарнизону проведена доследственная проверка, по результатам которой 28.02.2024 в отношении начальника ФГБУ ОДО Зуева А.В. и работника указанного учреждения Подкорытова Г.В. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ. Зуев А.В, Подкорытов Г.В. уволены. Достаточных оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", - говорится в документе.

При этом прокуратура подтвердила, что здание ОДО "использовалось нецелевым образом". В связи с этим, о нарушении законодательства сообщили замкомандующему войсками ЦВО, чтобы тот принял меры на будущее.

Напомним, БДСМ-вечеринка в екатеринбургском Доме Офицеров вызвала большой общественный резонанс. Сообщалось, что после нее уволился заместитель директора ОДО Георгий Подкорытов. В начале марта и сам Андрей Зуев написал заявление об увольнении по собственному.

Теги: ОДО, Зуев, Подкорытов, уголовное дело, СКР, БДСМ-вечеринка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.03.2024 10:32 Мск Глава оскандалившегося ОДО Екатеринбурга заявил о мошенниках, пишущих от его имени
Ранее 07.03.2024 13:32 Мск Военные следователи проверят Дом офицеров в Екатеринбурге после БДСМ-вечеринки
Ранее 06.03.2024 13:35 Мск Директор екатеринбургского Дома Офицеров покидает пост после БДСМ-вечеринки
Ранее 28.02.2024 12:57 Мск На активистку Ипатову пожаловались в полицию после публикации новости о БДСМ-вечеринке в ОДО
Ранее 22.02.2024 13:10 Мск Роман Путин все же посетит оскандалившийся ОДО Екатеринбурга в завершении рабочей поездки
Ранее 22.02.2024 08:25 Мск СК просят разобраться с БДСМ-вечеринкой в Доме Офицеров в Екатеринбурге
Ранее 21.02.2024 14:32 Мск Проведение концерта в ОДО с участием Путина под вопросом. БДСМ-скандал сыграл свою роль
Ранее 21.02.2024 12:51 Мск Открытие комитета поддержки Путина в Екатеринбурге срочно перенесли из опозоренного ОДО
Ранее 20.02.2024 19:24 Мск В Екатеринбурге заместитель директора Дома офицеров уволился после БДСМ-вечеринки
Ранее 19.02.2024 15:30 Мск Директора департамента журналистики УрФУ заметили на БДСМ-вечеринке
Ранее 19.02.2024 14:05 Мск Генпрокуратуру просят проверить БДСМ-вечеринку в екатеринбургском Доме Офицеров

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети