На бывшее руководство ОДО не будут заводить уголовное дело после БДСМ-вечеринки

В отношении бывшего руководства окружного Дома офицеров в Екатеринбурге не станут возбуждать уголовное дело после проведения БДСМ-вечеринки. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, опубликовав ответ прокуратуры по Свердловской области.

"Военным следственным отделом СК России по Екатеринбургскому гарнизону проведена доследственная проверка, по результатам которой 28.02.2024 в отношении начальника ФГБУ ОДО Зуева А.В. и работника указанного учреждения Подкорытова Г.В. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ. Зуев А.В, Подкорытов Г.В. уволены. Достаточных оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", - говорится в документе.

При этом прокуратура подтвердила, что здание ОДО "использовалось нецелевым образом". В связи с этим, о нарушении законодательства сообщили замкомандующему войсками ЦВО, чтобы тот принял меры на будущее.

Напомним, БДСМ-вечеринка в екатеринбургском Доме Офицеров вызвала большой общественный резонанс. Сообщалось, что после нее уволился заместитель директора ОДО Георгий Подкорытов. В начале марта и сам Андрей Зуев написал заявление об увольнении по собственному.