Игорь Бабушкин будет держать на личном контроле выполнение поручений по обращениям граждан, поступившим в ходе личного приема губернатора

Губернатор Астраханской области накануне провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба главы региона, просьбы астраханцев были связаны со строительством и капитальными ремонтами социальных объектов и благоустройством общественных территорий.

Так, жительница села Болхуны Ахтубинского района обратилась с вопросом о проведении капитального ремонта в участковой поликлинике. Как пояснила и.о. министра здравоохранения Астраханской области Светлана Смирнова, работы запланированы уже в этом году. Они пройдут в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Еще одно медучреждение построят в селе Фунтово-2 Приволжского района. Такую просьбу озвучила астраханка Алия Абдулова. Во время встречи Светлана Смирнова сообщила, что ФАП введут в эксплуатацию в июне этого года. Свою работу он начнет в сентябре после оформления необходимых документов и медицинской лицензии.

Капитального ремонта требует также «Инженерная школа» в городе Астрахань. Как сообщила министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак, в марте этого года был заключен контракт с подрядной организацией. В рамках договора в учебном учреждении отремонтируют фундамент, фасад, спортивный и актовые залы, а также окна, двери, потолки и полы. Завершат работы в августе текущего года.

О необходимости благоустройства парков в селах Килинчи и Раздор Приволжского и Камызякского районов высказались местные жительницы – Астра Хисамутдинова и Анастасия Коршак. Оба объекта будут введены в эксплуатацию до конца года. Их обустроят благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин дал поручение присутствующим руководителям исполнительной власти держать на личном контроле выполнение работ по обращениям граждан и своевременно докладывать о промежуточных и итоговых результатах.