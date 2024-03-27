27 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин будет держать на личном контроле выполнение поручений по обращениям граждан, поступившим в ходе личного приема губернатора

Губернатор Астраханской области накануне провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба главы региона, просьбы астраханцев были связаны со строительством и капитальными ремонтами социальных объектов и благоустройством общественных территорий.

Так, жительница села Болхуны Ахтубинского района обратилась с вопросом о проведении капитального ремонта в участковой поликлинике. Как пояснила и.о. министра здравоохранения Астраханской области Светлана Смирнова, работы запланированы уже в этом году. Они пройдут в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Еще одно медучреждение построят в селе Фунтово-2 Приволжского района. Такую просьбу озвучила астраханка Алия Абдулова. Во время встречи Светлана Смирнова сообщила, что ФАП введут в эксплуатацию в июне этого года. Свою работу он начнет в сентябре после оформления необходимых документов и медицинской лицензии.

Капитального ремонта требует также «Инженерная школа» в городе Астрахань. Как сообщила министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак, в марте этого года был заключен контракт с подрядной организацией. В рамках договора в учебном учреждении отремонтируют фундамент, фасад, спортивный и актовые залы, а также окна, двери, потолки и полы. Завершат работы в августе текущего года.

О необходимости благоустройства парков в селах Килинчи и Раздор Приволжского и Камызякского районов высказались местные жительницы – Астра Хисамутдинова и Анастасия Коршак. Оба объекта будут введены в эксплуатацию до конца года. Их обустроят благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин дал поручение присутствующим руководителям исполнительной власти держать на личном контроле выполнение работ по обращениям граждан и своевременно докладывать о промежуточных и итоговых результатах.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, прием граждан, губернатор астраханской области


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