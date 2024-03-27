Власти Киргизии сняли обвинения с главы Capital Group Павла Тё

Госкомитет национальной безопасности Киргизии снял подозрения с российского бизнесмена, председателя совета директоров компании Capital Group Павла Тё, передает РБК. Ранее Тё объявили в розыск по статье о финансировании организованной преступной группировки.

Теперь комитет утверждает, что 19 марта Тё сам приехал в Киргизию и сотрудничал со следствием. По результатам этого визита все вопросы к бизнесмену были сняты.

Ранее в Госкомитете заявляли: "…установлены факты финансирования деятельности ОПГ Кольбаева со стороны одного из бизнесменов России Павла Тё, известного в криминальных кругах как "Паша Кореец".

Камчы Кольбаев – лидер ОПГ, был застрелен спецслужбами в прошлом году. Более десяти лет назад спецслужбы США включили его в число крупнейших наркобаронов мира.

Павла Тё СМИ также называют главой "любимого застройщика" мэра Москвы Сергея Собянина.